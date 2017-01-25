BlackBerry, yeni akıllı telefonunun görüntüsünü paylaştı

BlackBerry firmasının Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2017'de kendi tasarladığı son akıllı telefonu resmi olarak tanıtacağı biliniyor ve sürpriz değil. 'BlackBerry Mercury' kod adı ile şimdiye kadar karşımıza çıkan akıllı telefon, fiziksel bir QWERTY klavye (BlackBerry Priv'deki klavyeden daha iyi) ve bir BlacBerry telefonda ilk kez bulunan parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Biyometrik okuyucu dahiyane bir şekilde QWERTY klavyesindeki boşluk çubuğunun içine yerleştirilmiştir.

TCL Başkanı ve Genel Müdürü Steve Cistulli bugün bir tweet gönderdi. Tweet’te, "#MWC2017 #BlackBerryMobile'a farklı bir şey getirmek." yazıyor ve spotla aydınlatılmış BlackBerry Merkury'ün gösterildiği bir GIF içeriyor. Telefon, ekranın altındaki fiziksel QWERTY klavye ile kesinlikle etrafındaki herhangi bir amiral gemisi modeline benzemiyor. BlackBerry, bu ayın başlarında düzenlenen CES'de kısa süreliğine Mercury prototipini göstermişti.

Telefon, gelen bilgilere göre 1080 x 1620 çözünürlükte 4.5-inç ekrana (QWERTY nedeniyle küçülmüş boyuta sahip) sahip olacak. Geekbench testinde sekiz çekirdekli yonga setiyle ortaya çıkmıştı ve bu işlemcinin Snapdragon 625 yonga seti olduğu söyleniyor. 3GB RAM'ın 32GB dahili depolama ile birlikte telefonun içinde olduğu düşünülüyor. 18MP'lik arka kamera, 8MP'lik ön kamera ve kullanıcılara iki günlük pil ömrü sağlamak için yeterli olabilecek 3400mAh pil diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Cistulli'nin tweet'ine göre telefon, 27 Şubat'ta düzenlenecek olan MWC 2017’den iki gün önce yani 25 Şubat'ta resmen tanıtılacak.