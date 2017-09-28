Çin WhatsApp'ı engelledi!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Çin hükümeti tarafından engellendi. WhatsApp dışında Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağların kapatıldığı ülkede Google’ın bazı servisleri de çalışmıyor. WhatsApp’ta bir dönem görüntülü görüşme ve bazı özelliklerin kullanılması yasaklanmıştı. Bugün itibariyle WhatsApp tamamen yasaklandı.

WhatsApp’a erişim engeli kapsamında standart metin mesajları da dahil olmak üzere tüm özellikler devre dışı bırakıldı. Çin hükümetinin WhatsApp’ı engellemesi çok şaşırılacak bir olay değil. Çünkü WhatsApp şifrelenmiş mesajlaşma özelliği nedeni ile kullanıcıların konuşmalarının takip edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Erişim engeli sonrasında çoğu kullanıcı Çin'in en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WeChat’e geçiş yapmak zorunda kaldı. WeChat geçtiğimiz günlerde gizlilik ayarlarıyla ilgili bir değişiklik yaptığını ve istenildiği taktirde bilgilerin bir çoğunu Çin hükümeti ile paylaşacağını açıklamıştı. Çin hükümetinin Facebook ve Instagram’dan sonra WhatsApp’ı da engellemesi üzerine Facebook cephesinden bir açıklama bekleniyor.