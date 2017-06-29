Netflix'e, Dolby Atmos desteği geliyor!

Dolby Atmos desteği, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'nde duyurusu yapılan ve eleştirmenlerden olumlu not alan Boon Jong Ho'nun yönettiği Okja ile tüm dünyada Netflix ile hayat buluyor.

4K ve HDR nasıl daha göz alıcı ve gerçekçi görüntüleri ekrana taşıyorsa, Dolby Atmos da büyüleyici bir ses deneyimi sunarak, tepeden de olmak üzere sesi odanın her tarafına taşıyor ve kendi oturma odanızın rahatlığında, etrafınız eğlence doluyor.

İzlediğiniz sahnelerdeki seslerin sizi sarıp sarmaladığını hayal edin - tepenizden geçen bir uçağı veya etraftaki ağaçların yapraklarını usulca hışırdatan rüzgarı. Sürükleyici sesin kattığı ekstra boyut, bir hikâyedeki gerçekçiliği deneyimlemek ve onun bir parçası gibi hissetmek anlamında ezberleri bozuyor.

Okja dışında, yakında yayınlanacak bazı seçkin içerikler için de Dolby Atmos desteği sunulacak. Zaman içinde daha geniş içeriklerle Netflix üyeleriyle buluşacak Dolby Atmos’un ilk etapta sunulacak içerikleri şöyle;

- Okja (28 Haziran)

- BLAME!(28 Haziran)

- Ölüm Defteri(25 Ağustos)

- Bright(Aralık)

- Direksiyondaki Adam(2017)

Bu içeriklerin çoğunda, 4K ve HDR desteği de bulunacak.

Şimdilik Dolby Atmos yayını, Microsoft'un Xbox One, Xbox One S cihazlarında ve 2017 model LG OLED TV'lerde destekleniyor. Xbox'ta bu deneyimi yaşayabilmek için konsolunuzun Dolby Atmos özellikli bir ev sinema sistemi, televizyon veya hoparlöre bağlı olması, ya da Xbox Mağaza'daki Dolby Access uygulaması aracılığıyla satın alınabilen kulaklıklar için Dolby Atmos özelliğine sahip kulaklıklar kullanmanız yeterli.

LG OLED TV'lerde, harici bir ses sistemine bağlanmanıza gerek kalmadan etrafınızda 360 derece bir ses alanı yaratan yerleşik Dolby Atmos özellikleri bulunmaktadır.