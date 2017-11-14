Dünyanın en hızlı tarayıcısı bugün çıkıyor!

Mozilla, bugün dünyanın en hızlı internet tarayıcısı olan Firefox Quantum'u indirime sunacak.

14/11/2017 15:00

Mozilla, uzun süredir gerisinde kaldığı Chrome'a sert bir darbe indirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 2 aydır testleri devam eden Firefox Quantum sürümü bugün son kullanıcı ile buluşacak. Speedometer 2.0 testinden aldığı puan ile Firefox 52 sürümünü ikiye katlayan Firefox Quantum, aynı zamanda rakibi Chrome karşısında başarılı bir performans sergiliyor.

Yapılan testlerde Firefox Quantum sayfayı 3.7 saniyede yüklerken rakibi Chrome 4.1 saniyede yüklüyor. Güvenlik ve gizlilik açısından Chrome'dan kat ve kat daha iyi olan Firefox, Quantum sürümü ile hız konusunda da başta Chrome olmak üzere Opera, Vivaldi ve Safari'den daha iyi olacak.

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Bugün gün içerisinde Windows ve macOS kullanıcılarına sunulacak olan Firefox Quantum'u aşağıdaki linkten indirebileceksiniz.

Firefox Quantum indir

    Yazar: Ender Öztürk

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