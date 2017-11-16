Dünyanın en pahalı filmi Justice League'e tutarsız eleştiriler!

DC Sinematik Evreni'nin yeni filmi Justice League (Adalet Birliği), tüm dünyada 17 Kasım 2017 itibariyle gösterime girecek. Elbette sinema eleştirmenleri için özel gösterimler dünden itibaren sınırlı sayıda sinemada gösterime girdi. Ne var ki eleştirilen pek de tutarlı olduğunu söyleyemeyeceğiz.

Yapımın yönetmenliğini bilindiği üzere Zack Snyder üstlenmişti. Ne var ki Zack Snyder, kızının hayatını kaybetmesi nedeniyle projenin önemli bir kısmını Avengers ile adını dünyaya duyuran Joss Whedon'a (Whedon, Angel ve Buffy The Vampire Slayer gibi kült TV serilerinin de yönetmeni ve yapımcısıydı) bıraktı. Oscar ödüllü Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Henry Cavill, Ezra Miller, Ray Fisher, Amber Heard ve Affleck gibi bol Akademi Ödüllü oyuncular Jeremy Irons, J.K Simmons ve Amy Adams'ın yer aldığı kadro göz kamaştırıcı nitelikte. 300 milyon dolarlık yapım bütçesine sahip film, garip eleştiriler aldı.

Son 15 yıllık periyotta Christopher Nolan'ın Dark Knight üçlemesi ve nispeten Wonder Woman dışında hiçbir DC-Warner Bros filminin eleştirmenlerden istenen notları aldığını söyleyemeyiz. Bunun, Warner Bros ve belli sitelerin eleştirmenleri arasındaki çatışmalara dayandığı iddia ediliyor.

Şimdi eleştirmenlerin çelişkilerine göz atalım: Batman V Superman: Dawn of Justice aşırı ciddi tonu nedeniyle yerden yere vurulmuştu. Justice League ise eğlenceli ve hafif tonu nedeniyle Rotten Tomateos ve Metacritic gibi sinema sitelerinin hışmına uğradı. İlgili sitelerde; önceki filmde performansıyla övülen Ben Affleck'in ise Batman'ı oynamak istemediğinin "her sahnede belli olduğu" iddia edildi. Doğrusu filmi izleyene kadar yorum yapmam mümkün değil lakin eleştirmenlerin ortak bir noktada buluştuğunu söylemek mantık sınırları içinde de mümkün değil.