Dünyayı yeniden şekillendiren 34 dev Çin projesi

Çin'de büyük bir değişim yaşanıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde, Endonezya’nın nüfusuna eşdeğer 250 milyon kişiyi ülkenin mega kentine taşımayı planlıyor.

Bu muazzam göçe uyum sağlamak için ülke büyük altyapı projelerine milyarlarca dolar yatırım yaptı. Bazıları zaten tamamlanmışken bazıları halen devam ediyor.

Kıtaya yayılmış olan karayollarından, dünyanın en büyük rüzgar enerjisi üssüne, çöldeki muazzam havaalanlarına ve yeni şehirlere Çin, büyük şeyler yapmanın gerçekten ne demek olduğunu gösteriyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Çin’in en büyük projelerini inceleyebilirsiniz.

110 MİLYON $: Pingtang teleskopu nihayet Eylül 2016'da açıldı ve şu anda dünyanın en büyük telsiz teleskobu olarak yerini aldı. Çanağı 1,640 feet boyunda.