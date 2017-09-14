EA Games, oyunları için aylık ücrete geçiyor!

Hali hazırda EA Access ve Origin Access gibi paralı abonelik sistemlerine sahip olan EA, söylenenlere göre başka bir abonelik sistemi üzerinde daha çalışıyor. Kapalı kapılar ardından yapılan anlaşmalar sonucu EA Games, ilerleyen dönemlerde oyuncuları öfkelendirecek adımlar atabilir.

Electronic Arts'ın yatırımlarıyla ilgilenen isim Chris Evenden, müşterileri ve sahip oldukları market potansiyelini bir arada toplayacak altyapı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu altyapı üzerinde yaklaşık 4 - 5 yıldır çalıştıklarını söyleyen Evenden, müzik, dizi ve sinema sektörünün bu sistemlere geçtiğini belirtti. Chris Evenden ardından oyun dünyasının ilerleyen dönemlerde Spotify ve Netflix benzeri bir sisteme geçeceğini belirtti.

Diğer bir yandan Chris Evenden'in verdiği örneğe göre Amerikalı bir oyuncu, FIFA'yı konsol üzerinde oynamak isterse minimum 460 dolar gibi bir miktar ödemek zorunda. Ancak oyunların stream edilerek oynandığı bir sistemde bunun maliyetinin en fazla 9 dolar ödeyecek. Yeni çıkan oyunları anında oynanabilir hale getiren bir abonelik sistemi, belki de oyuncular tarafından oldukça olumlu karşılanabilir.