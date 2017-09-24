Evinize özel robot yardımcı!

Akıllı teknolojiler her geçen gün hayatımızda yer buluyor. Günlük yaşantıda evinizin durumunu kontrol edebilmenizi sağlayan ev robotu Aevena Aire, gelecek yıllarda çok sık kullanılacak bir teknolojinin başlangıcı olabilir. Evinizi kontrol edebilmenize olanak sağlayan bu robot, uzaktan kumanda edilebiliyor. Bu sayede istediğiniz yere uçurarak götürebiliyorsunuz.

Diğer drone modellerine göre çok daha sessiz olan Aevena Aire, sensörler sayesinde uçarken evinizde bulunan herhangi bir nesneye çarpmıyor. İnternet üzerinden görüşme yapabilmeniz için bir adet mikrofon ve hoparlör dahili olarak bulunuyor. Aevena Aire ile birlikte çok havalı bir şekilde evin içerisinde fotoğraf çekinebilirsiniz. Akıllı ev teknolojilerinin güvenlik açısından bakıldığı zaman biraz yetersiz kaldığını söyleyebiliriz.

Zira evin her köşesine güvenlik kamerası yerleştirmek oldukça zor. Bu nedenle Aevena Aire'nın uçabilme kabiliyeti dilediğiniz yeri kontrol etmenizi sağlayarak, daha güvenli bir ortam sağlıyor. Eylül ayında ön satışa çıkması beklenen ürünün yurt dışında 1.499 $ fiyat etiketine sahip olması bekleniliyor. Ön satışta ürünü almanız durumunda Aralık ayında robotunuzun teslim edileceği açıklandı.