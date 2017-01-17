Facebook, OECD ve Dünya Bankası, KOBİ'lerin karnesini çıkardı

duyarlılıklarını, faaliyetlerini ve sorunlarını anlamak adına Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) anketini geliştirdi.hazırladığı sorular ile Facebook üzerinden aylık olarak yapılan anket, işletmelerin içinde bulunduğu ekonomik ortamın nabzını tutuyor ve işletmelerin nasıl büyüyeceği hakkında içgörü veriyor.Dünya genelindeulaşmak içinkullanıyor. Verinin gerçek dünyadaki sorunları çözme gücüne inanan Facebook, bu anket ile yeni dijital ve mobil ekonomiye eşsiz bir pencere açmayı amaçlıyor.