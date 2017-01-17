Facebook, OECD ve Dünya Bankası, KOBİ'lerin karnesini çıkardı

Facebook, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası, KOBİ’lerin duyarlılıklarını, faaliyetlerini ve sorunlarını anlamak adına Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) anketini geliştirdi.

17/01/2017 17:05
Facebook, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası, KOBİ’lerin duyarlılıklarını, faaliyetlerini ve sorunlarını anlamak adına Future of Business (İş Dünyasının Geleceği) anketini geliştirdi. OECD ve Dünya Bankası’nın hazırladığı sorular ile Facebook üzerinden aylık olarak yapılan anket, işletmelerin içinde bulunduğu ekonomik ortamın nabzını tutuyor ve işletmelerin nasıl büyüyeceği hakkında içgörü veriyor.

Dünya genelinde 60 milyondan fazla KOBİ müşterilerine ulaşmak için Facebook’u kullanıyor. Verinin gerçek dünyadaki sorunları çözme gücüne inanan Facebook, bu anket ile yeni dijital ve mobil ekonomiye eşsiz bir pencere açmayı amaçlıyor.
 
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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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