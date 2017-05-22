Facebook yemek servisine başlayacak!

Son açıklamalarla Delivery.com ve Slice uygulamalarıyla anlaştığını açıklayan Facebook, yemek servisi işine de giriyor. Facebook'a eklenecek olan yeni seçenek ile birlikte ya da uygulamanın ana menüsünden kullanılabilecek olan bu özellikle, çevrenizde bulunan ve sipariş verebileceğiniz restoranlar listelenecek.

Restoranı seçtikten sonra yapmanız gereken şey ödeme şeklinizi seçmek, adresinizi girmek ve ödemeyi yapmak. Ardından belirtilen sürede yemeğiniz kapınızda oluyor. Bu özelliğin dağıtılmaya başlandığını ve bazı kullanıcıların çevrelerinde sipariş verecek restoran bulamadıklarını dile getirdiklerini de belirtelim.

Muhtemelen kısa süre içinde tüm restoranlar bu servise katılacak ve yemek sipariş uygulamaları tarihin tozlu sayfalarındaki yerlerini alacak.