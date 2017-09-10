Facebook'a Tinder özelliği!

Facebook, online çöpçatanlık uygulaması Tinder benzeri bir özelliğini test etmeye başladı.

10/09/2017 15:00

Son zamanlarda Snapchat'e neredeyse tamamen benzeyen özellikleri platforma entegre etmesi ile gündemde kalan Facebook'un bu seferki hedefi Tinder olabilir. Zira Facebook, online çöpçatanlık uygulaması Tinder'dakine benzer bir hizmet için kolları sıvamış durumda. 

Motherboard'dan Jacob Dubé tarafından fark edilen özellik ile sosyal medya devi kullanıcılarına arkadaş olabilecekleri kişileri önerecek. Şu an için test aşamasında olan özellik pek çok kullanıcının karşısına çıkmış durumda. Belirli bir kitle üzerinde denenen özellik kapsamında bazı kullanıcılara bildirim gönderen Facebook, bu kullanıcılara arkadaş önerileri'nde bulunmaya başladı.

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Sitenin bu adımı kullanıcılarının Facebook'ta geçirdiği süreyi artırmak için yaptığı düşünülüyor. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya devinin nihai amacı platforma bir çöpçatanlık özelliği eklemek de olabilir. Facebook, Şubat ayında Discover People isimli bir özelliği kullanıma sunarak kullanıcıların daha fazla kişiyle arkadaş olmasının önünü açmıştı.

    Yazar: Berk İşçimen

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