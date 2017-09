Dünya çapında 29 Eylül'de satışa sunulacak olan FIFA 18, PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch ve PC platformlarına gelecek. Tüm FIFA serilerinde olduğu gibi FIFA 18'in de en hızlı futbolcuları şimdiden merak konusu oldu. Özellikle kanattan atak yapanları ve Ultimate Team oyuncularını yakından ilgilendiren FIFA 18'in en hızlı futbolcuları bugün yayınlandı.

FIFA 18'in en hızlı futbolcularına geçmeden önce dilerseniz, oyunun en iyi oyuncularına değinelim. FIFA 18'in en iyisi bu yıl 94 puan ile C. Ronaldo oluyor. Oyunun kapak görseli olan C. Ronaldo'yu 93 puan ile Lionel Messi takip ediyor. FIFA 18'in en 3. oyuncusu ise 92 puan ile Neymar oluyor.

FIFA 18'in en hızlı futbolcuları!

1 - Pierre-Emerick Aubameyang- Borussia Dortmund

2 - Jonathan Biabiany- Sparta Prague

3 - Hector Bellerin- Arsenal

4 - Mathis Bolly- Greuther Fürth

5 - Ernest Asante- FC Nordsjælland

6 - Jurgen Damm- Tigres

7 - Gareth Bale- Real Madrid

8 - Leroy Sane- Manchester City

9 - David Accam- Chicago Fire

10 - Kekuta Manneh- Columbus Crew