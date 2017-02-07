Dünyanın en hafif bilgisayarı duyuruldu!

Fujitsu; FUJITSU Notebook LIFEBOOK dizüstü bilgisayar ailesinde, ağırlığı 799 gram olan yeni ultra-hafif mobil LIFEBOOK U937/P'nin yanı sıra yeni katlanarak tablet olarak da kullanılabilen LIFEBOOK P727/P'yi de sunuyor. Buna ek olarak, dokuz LIFEBOOK modelinin tümünde en yeni 7. nesil Intel Core işlemci ailesinin işlemcileri bulunur.

Tablet ARROWS Tab ailesinde Fujitsu, 6.0 inç palm ebatlı bir aygıta Windows 10 Pro'nun tam sürümünü içeren yeni elde taşınabilir ARROWS Tab V567/P tableti de sunuyor.

FUJITSU Desktop ESPRIMO masaüstü bilgisayar serisinde ise en yeni 7. nesil Intel Core işlemci ailesinden bir işlemci içeren yeni bir model sunuluyor. FUJITSU İş İstasyonu CELSIUS iş istasyonlarında da Windows 10 Yıldönümü Güncellemesini destekleyen dört model sunularak ürün yelpazesi güçlendiriliyor.

Diğer yandan Fujitsu, toplantı salonlarında ekran paylaşımı için Intel Unite Solution özelliğine sahip ESPRIMO Q956/MRE'yi de ürün gamına kattı.

LIFEBOOK P727/P özellikleri

Fujitsu’nun yeni ultra hafif U937/P modeli; 799 gram ağırlık ve 15,5 mm inceliğiyle siyah ve kırmızı olmak üzere iki renkte sunuluyor. Buna ek olarak, Fujitsu yeni 12.5" normal dizüstü bilgisayar moduna ek olarak 360 derece dönebilen ekranı sayesinde stand ya da tablet modu gibi farklı modlarda kullanılabilen LIFEBOOK P727/P 360 modelini de piyasaya sürdü. Tüm dizüstü bilgisayar serisi, en yeni 7. nesil Intel Core işlemci ailesinden işlemciler eklenerek güçlendirildi.

ARROWS Tab V567/P özellikleri

Fujitsu, mevcut görevler için hemen kullanılabilen 6.0 inç boyutunda tam bir Windows 10 sürümüne sahip ARROWS Tab olan yeni ARROWS Tab V567/P tableti piyasaya sundu. 85,4 mm genişliğinde kompakt yapı, tek elle kullanıma uygun ve yaklaşık 280 gram ağırlığında olan ARROWS Tab, kişisel elektronik ajandalarla hemen hemen aynı ağırlığa sahiptir ve şarj ömrü uzun operasyonlara dahi dayanır.

ESPRIMO D957/P özellikleri

Fujitsu, en yeni 7. nesil Intel Core işlemci ailesinden bir işlemci içeren ESPRIMO D957/P'yi ESPRIMO masaüstü PC serisine ekledi. CELSIUS iş istasyonlarında Fujitsu, R, M, C ve H serilerine Windows 10 Yıldönümü Güncellemesini de destekleyen dört model ekleyerek bu seriyi güçlendirdi. Fujitsu, toplantılar sırasında kablosuz ekran paylaşımı ve dosya paylaşımı gibi özelliklerle toplantıların verimliliğini en üst düzeye çıkaran Intel Unite Solution'ın yer aldığı yeni ESPRIMO Q956/MRE'yi de piyasaya sürüyor.