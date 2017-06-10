Galaxy Note 8'deki bu özellik, dünyada bir ilk olacak!

ABD merkezli popüler çip imalatçısı Qualcomm, kısa süre önce Snapdragon 836 yongaseti ile gündeme gelmeye başladı. Snapdragon 836 çip, bugünkü Snapdragon 835'ün revize edilmiş bir versiyonudur ve yılın ikinci yarısında gelmesi bekleniyor. Snapdragon 836 işlemcinin beklenen Samsung Galaxy Note 8'de yer alacağına dair yeni bir söylenti ortaya çıktı. Eğer bu doğruysa, Galaxy Note 8'i ilk Snapdragon 836 destekli akıllı telefon yapacak.

Samsung'un gelecek nesil amiral gemisi Note serisi akıllı telefonu Galaxy Note 8’in, bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Galaxy Note 8'de 6.3 inç ekran olacak ve Galaxy S8 ve S8+'da kullanılan aynı kavisli sonsuzluk ekranı yer alacak. Note 8'in ekranının aynı zamanda, 4K çözünürlük ile Galaxy S8'deki aynı 18.5: 9 en-boy oranında olması muhtemel görülüyor.

Snapdragon 836'nın büyük çekirdekleri, Snapdragon 835 2.45GHz frekansındaki büyük çekirdeğinden biraz daha yüksek olan 2.5GHzlik bir saat frekansına sahip. Küçük çekirdekler, muhtemelen SD 835'te bulunan 1.90GHz saat frekansı ile aynı olabilir. Kaynak ayrıca, SD 836'nın GPU'sunun 740 MHz'de hızlandığını da iddia etti. Galaxy Note 8'in IFA Berlin 2017'de ilan edilmesi bekleniyor.