Windows 10'un kilidi artık Galaxy modelleri ile açılıyor!

Samsung, yazılımları ile yeni amiral gemisi modellerini desteklemeye devam ediyor. Galaxy S6, Galaxy S7 ve Galaxy S8'de yer alan Samsung Flow uygulaması ile PC ve telefon arasında iletişim kurulabiliyordu. Samsung, bu iletişimi bir üst seviyeye taşıdı ve bu Galaxy modellerinde yer alan parmak izi okuyucusu ile Windows 10'un kilidini açma imkanı sundu.

Google Play'de yer alan Samsung Flow uygulamasını güncelleyerek ve Windows Store'daki Samsung Flow uygulamasını indirerek Galaxy S6, S7 ve S8'deki parmak izi okuyucusunu Windows 10'un oturum açma şifresini girmek için kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar Samsung Flow'u destekliyor:

1. Windows Tablet/PC: Windows 10 OS Creators güncellemesi veya üzeri (Galaxy TabPro S, Galaxy Book, PC)

2. Android Tablet: Android Nougat OS veya üzeri (Galaxy Tab S3 vb.)

3. Android Telefon: Android Marshmallow OS veya üzeri (Galaxy S8, S8+, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge+, Note 5, A5, A7 vb.)