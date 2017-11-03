Gençleri bekleyen yeni tehlike

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknoloji bağımlılığının son yıllarda özellikle gençler arasında büyük oranda artış gösterdiği belirlendi. Interpress’in Yeşilay tarafından yapılan araştırmalardan elde etiği bilgilere göre, 12 ile 18 yaş aralığındaki gençlerin, yüzde 3,6'sının internet bağımlısı, yüzde 21,8'inin ise internet bağımlılığı sınırında olduğu tespit edildi. Medyaya yılbaşından bu yana teknoloji bağımlılığı ile ilgili 6 bin 640 haber yansırken bir çok alanda işimize yarayan teknolojinin aşırı kullanılması halinde madde bağımlılığı gibi hem psikolojik hemde sağlık sorunları oluşturduğu belirlendi.

İnterneti kullanmadan yapamıyoruz.



Yapılan araştırmalara göre, Türkiye genelinde bilgisayar kullanım oranı yüzde 54,9’a internet kullanım oranı ise yüzde 61,2’ye yükselirken cep telefonu veya akıllı telefon kullanma oranı ise yüzde 96,9 olarak tespit edildi. İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, internet kullanan bireylerin yüzde 82,4’ünün sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf, video gibi içerikler paylaştıkları belirlenirken, bunu yüzde 74,5 ile paylaşım sitelerinden video izleme, yüzde 69,5 ile online haber, gazete ya da dergi okuma takip etti. İnternet kullanıcılarının yüzde 65,9’u sağlıkla ilgili bilgi arama, yüzde 65,5’i mal ve hizmetler hakkında bilgi arama ve yüzde 63,7’sinin ise internet üzerinden müzik dinlemeyi tercih ettikleri belirlendi.