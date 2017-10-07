Google, Android güncelleme desteğini arttırdı!

Bu hafta başında Pixel 2 ve Pixel 2 XL modellerini tanıtan Google, Android güncelleme desteğini arttırdığını açıkladı. Bildiğiniz gibi ilk Pixel telefonlar 2 yıl boyunca güncelleme alacağının garantisi verilmişti. Oldukça kısa olan bu süre, nihayet bu yıl Google tarafından 3 yıla uzatıldı.

Teknolojideki gelişim ve telefonlara gelen API'ların artışını göz önünde bulundurduğumuzda; 3 yılın yeterli bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Apple cephesinde bu destek 4-5 yıla çıkabiliyor ancak telefonların son hali ortada. iPhone 5, iOS 10.3.3 güncellemesi ile adeta kullanılamaz hale gelmişti.

iOS 10.3.3'te gayet akıcı ve stabil çalışan iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ise iOS 11.0.2 güncellemesi ile artık kasmaya başladı. O yüzden Google'ın bu 3 yıllık desteği gayet mantıklı görünüyor. Umarız Google'ın bu 3 yıllık güncelleme desteğine; Samsung, Sony, HTC, LG ve Huawei gibi firmalarda katılır.