Google, Doodle yıldönümünü 19 oyunla kutluyor!

Google, 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için Doodle hazırlamıştı. Günümüze kadar devam eden ve özel günlerde kullanıcılara sunulan Google Doodle, son dönemde interaktif içerikleri ile büyük ilgi çekmişti. Google, bugün Doodle'ın 19. yaş dönümünü kutlamak için büyük bir sürpriz ile karşımıza çıktı.

Ayrıca Google, Doodle'da tic-tac-toe, Snake ve futbol gibi oyunlara yer vermişti. Google, bugün ise 19 farklı oyununu rastgele olarak kullanıcıları ile buluşturuyor. Bu zamana kadar çıkan Doodle oyunlarını bir araya getiren Google, 19. yıl dönümü şerefine yakışır bir iş çıkarıyor.

Google'ın 19. yıldönümü oyunlarını oynamak için Google'a; "Google birthday surprise spinner" yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra çark dönecek ve karşınıza rastgele bir Doodle oyunu açılacak.