Google Fotoğraflar'a yeni özellik geldi!

Google, iOS ve Android platformlarında yer alan, fotoğrafları ücretsiz olarak Gmail hesabında depolamaya yarayan Google Fotoğraflar uygulamasının yepyeni bir özellik ile güncellendiğini duyurdu.

Ancak bu güncelleme ile gelen yenilik şimdilik Google Fotoğraflar uygulamasının Android ve masaüstü sürümlerinde kullanılabiliyor. iOS platformundaki Google Fotoğraflar'ın ise bu özelliğe ilerleyen günlerde kavuşacağı belirtiliyor.

Google Fotoğraflar'a gelen otomatik beyaz dengesi özelliği ile artık fotoğraflarınızı çok kolay bir şekilde düzenleyebileceksiniz.

Otomatik beyaz dengesi sayesinde; beyaz dengesine dikkat etmeden çektiğiniz fotoğrafları tek tıklama ile otomatik olarak olması gerektiği beyaz denge seviyesine getirebilirsiniz.

Google Fotoğraflar'ın yeni özelliğini kullanmak için uygulamayı güncellemeniz yeterli olacaktır.