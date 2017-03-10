Gran Turismo Sport'un Beta'sı başlıyor!

Gran Turismo Sport neredeyse iki yıl önce Paris Oyun Haftası'nda duyurulmuştu. Oyunun şimdiye kadar sadece adı belliydi. Bugün Sony ve geliştirici Polyphony Digital dünyaya üzerinde çalıştıkları şeyin küçük bir denemesini yaptırmaya hazır.

Gran Turismo Sport, serinin PlayStation 4'te oynanan ilk oyunu olacak. Geliştirici, oyunun çıkışı için belirli bir tarih belirtmediğinden, bu yıl bir ara çıkması bekleniyor. Oyuncuları bir nebze olsun sakinleştirmek için 17 Mart'ta başlayacak kapalı beta açıklandı.

Beta sadece ABD PlayStation hesaplarına açık olacak ve davetiyeler PlayStation 4 gösterge tablosundaki oyunculara Mesajlar bölümünden gönderilecek.

Beta, günün belirli saatlerinde oynanabilecek ve Japonya'daki geliştirici ekibinin oyun verileri izlemesine izin verecek zamanlarla eşleştirilecek. Bu alışılandan daha küçük bir beta testi olacak, ancak ekip gelecekte daha geniş kapsamlı testlerin yapılacağını belirtti.