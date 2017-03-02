Huawei P10 ve P10 Plus ödüle doymadı

Huawei, Barselona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi P10 ve P10 Plus ile 9 ödülün sahibi oldu.

Huawei’nin Leica işbirliği ile geliştirilmiş portre çekim özellikli, Leica çift kameralı akıllı telefonları büyük beğeni toplarken, dünyanın en prestijli teknoloji yayınlarının da aralarında bulunduğu bir çok yayın tarafından takdir gördü.

Huawei’nin MWC 2017’de aldığı ödüller;

23 milyon okuyucuya sahip Android Authority, Huawei P10’u ‘’MWC 2017 En İyiler- En İyi Akıllı Telefon’’ ödülüne layık buldu. Editörler, bu seçimi yaparken Huawei P10’un, Leica çift kamera 2.0 portre özelliği ve göz alıcı mavi rengine dikkat çektiler.

Teknoloji meraklıları tarafından takip edilen T3, Huawei P10’a, “MWC 2017 En İyi Telefonu” ödülünü verdi. Huawei “Süper Şarj Teknolojisi” ile Leica ön ve arka kamerasından beğeniyle söz edildi.

Android ve teknoloji meraklılarının takip ettiği HDblog ise, EMUI5.1 yazılımı, parmak izi sensörü ve güçlü Kirin 960 yonga seti ile Huawei P10’u “Editörlerin En İyi Tercihi” ödülüne layık gördü.

Mobil ve tüketici elektroniği pazarlarına yönelik haber ve yorumlarıyla dikkat çeken haber sitesi Pocket-lint, Huawei P10’un ekran boyutu, çift kamera teknolojisi ve fiyatını ön planda tutarak cihazı “MWC 2017’nin En İyisi” ödülü ile onurlandırdı.

Dünyanın en prestijli teknoloji yayınlarından olan TechAdvisor, portre konumu ve geniş açı grup çekimleri açısından cihazın ön kamerasını “etkileyici” olarak nitelendirerek, HUAWEI P10’a ‘’En İyi Seçim’’ ödülünü verdi. Çift kamera özelliğindeki titiz işçiliği, yazılımı ve porte konumunu, lazer kesim hassas kasasını dikkate alan PhoneArena, Huawei P10’u “En İyi Yeni Telefon ve Cihaz” ödülüne layık gördü.

Pantone ile olan işbirliği ile elde ettiği çarpıcı renklere dikkat çeken FoneArena, Huawei P10’a “MWC 2017 Editörün Seçimi” ödülünü verirken, Trusted Reviews mükemmel Leica kameraları, uzun pil ömrü ve çözünürlüğü nedeniyle Huawei P10 ve P10 Plus’ı “MWC’nin En İyi Telefonu’’ ödülüne layık gördü.

En iyi cihazları en uygun fiyata almak isteyen kullanıcılara tavsiyeler sunan ve objektif teknolojik karşılaştırmalar yapan web sitesi Recombu, 5.5 inch’lik ekranı, HD çözünürlüğü ve güçlü işlemcisi sayesinde Huawei P10 Plus’ı, “MWC 2017’nin En İyisi” ödülüne layık gördü.