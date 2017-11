Injustice 2'nin PC Gereksinimleri son derece mütevazi!

Warner Bros Games'in yayınladığı Injustice: Gods Amongs Us isimli yapım; PlayStation 4, Android, PlayStation 3, Xbox 360, iOS gibi platformlar için 2013 yılının Nisan ayında satışa sunulmuş ve gerek eleştirmenlerden gerekse oyun tutkunlarından tam not almıştı. Bu eleştiriler, satış rakamlarına da yansıdı ve oyun DC Comics evreninde özel bir yer kazandı. Bunlara ek olarak yapım, pek çok çizgi romanla desteklendi.

Injustice 2, Mayıs 2017'de Xbox One ve Sony PS4 gibi platformlar için satışa sunuldu ve yine eleştirmenlerden tam not almayı başardı.

Kült yapımın PC sürümünün beta denemelerinin 25 Ekim 2017'de başlaması gerekiyordu. Ne var ki bu tarih ileriye çekildi. Her şeye karşın 14 Kasım 2017'de satışa sunulması beklenen oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu.

Asgari Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

4 GB GPU Belleği: 1.25 GB

1.25 GB GPU: GeForce GTX 570 or Radeon HD 7850

GeForce GTX 570 or Radeon HD 7850 DX: DirectX 11

Injustice 2 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

8 GB GPU RAM: 3 GB

3 GB GPU: GeForce GTX GeForce GTX 780 veya Radeon RX 570

GeForce GTX GeForce GTX 780 veya Radeon RX 570 DX: DirectX 11

Oyunla ilgili en büyük sürpriz ise diğer ünlü bir çizgi roman karakterinin Hellboy'un kadroda çok önemli bir yer üstlenecek olması.