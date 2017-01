iOS 10.2.1 Beta 3 yayınlandı

Apple, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru iOS 10.2 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak iOS 10.2 güncellemesinin bazı iPhone kullanıcılarında batarya sorununa yol açmasından dolayı Apple hızlı bir şekilde iOS 10.2.1'in beta testlerine başlamıştı. Şimdiki süreçte ise iOS 10.2.1 Beta 3 güncellemesi geliştiricilerin beğenisine sunuldu.

iOS 10.2.1 Beta 3 güncellemesi ile büyük bir yenilik gelmiyor ki final sürümü ile de bir yenilik gelmeyecek. iOS 10.2.1 sadece hataların giderildiği bir sürüm olacak. Asıl yenilikler iOS 10.3 güncellemesi ile gelecek. iOS 10.3'ün ise iPad etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

Eğer iOS 10.2.1 Beta 2 güncellemesini yüklemişseniz; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 10.2.1 Beta 3 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Geliştirici hesabınız yoksa bu güncellemeyi yükleyemeyeceğinizi belirtelim. iOS 10.2.1 Final sürümünün ise Ocak ayı içerisinde yayınlanacağını tahmin ediyoruz.

iOS 10.2.1 Beta 3 güncellemesini alan modeller

iOS 10.2.1 Beta 3 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 1, iPad 2, iPad 3 , iPad 4, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPod touch 5 ve iPod touch 6 modelleri alıyor.