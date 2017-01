iOS 10.2.1 güncellemesi yayınlandı

Apple, iOS 10.2 güncellemesini yayınladıktan sonra, bazı cihazlarda yaşanan sorunlardan dolayı iOS 10.2.1 güncellemesinin testlerine başlamıştı. Yaklaşık 4-5 haftadır devam eden iOS 10.2.1 güncellemesinin test aşaması bugün itibari ile bitti ve iOS 10.2.1 herkese sunuldu.

iOS 10 güncellemesini alan tüm cihazlara gelen iOS 10.2.1 güncellemesi yenilik sunmak yerine sistemde yaşanan sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. iOS'e asıl yenilikler, iPad etkinliği sonrası sunulacak olan iOS 10.3 güncellemesi ile gelecek.

Yaklaşık 67 MB büyüklüğündeki iOS 10.2.1 güncellemesini; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 10.2.1 güncellemesini alan modeller

iOS 10.2.1 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 1, iPad 2, iPad 3 , iPad 4, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPod touch 5 ve iPod touch 6 modelleri alıyor.