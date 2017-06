iOS 10.3.3 Beta 3 çıktı!

Apple, uzun bir süredir test ettiği iOS 10.3.3 güncellemesi için dün üçüncü beta sürümünü yayınladı. Geliştiriciler için yayınlanan iOS 10.3.3 Beta 3 sürümü ile sistemde yaşanan sorunlar çözüldüğü gibi güvenlik ile alakalı bazı açıklar da kapatılıyor.

iOS 10.3.3 Beta 3 ile kapatılan güvenlik açıkları

Yönetilen ve Paylaşılan Aygıtlar: Uzak bir sunucudaki aygıtları güncelleme yeteneği geliştirme aşamasındadır ve henüz beklendiği gibi çalışmayabilir. (29602346)

openURL: Bir üçüncü taraf uygulaması openURL'yi bir tel: //, facetime: // veya facetime-audio: // URL'sinde açmak istediğinde, iOS bir istem görüntüler ve aramadan önce kullanıcı onayı gerektirir. (30525463)

s.o.s.: SOS yalnızca Hindistan'da desteklenmektedir.

WebKit: Safari şimdi tercihleri azaltılmış hareket medya sorgularını destekliyor. Bu sorgu, web geliştiricisinin geniş hareket alanlarına duyarlı kullanıcılar için alternatif sayfa stilleri sağlama imkanı verir. Kullanıcılar, Sistem Tercihleri'nin Erişilebilirlik bölümünde azaltılmış hareket tercihlerini değiştirebilir. (28704129)

Eğer geliştirici kimliğiniz varsa, Ayarlar>Genel>Yazılım güncelleme bölümünden iOS 10.3.3 Beta 3'ü indirebilirsiniz.

iOS 10.3.3 Beta 3 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3.3 Beta 3 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 12.9-inch iPad Pro, 2nd generation 12.9-inch iPad Pro, 1st generation 10.5-inch iPad Pro, 9.7-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5th generation, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil alıyor.