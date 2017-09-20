iOS 11.0.1 çok yakında gelebilir!

Apple, dün iOS 11 güncellemesi ile karşımıza çıkmıştı. iOS 7'den bu zamana görsel açıdan en büyük değişikliklerin yapıldığı iOS 11 güncellemesi, her zaman olduğu gibi bazı sorunlar ile geldi. iPhone 7'de bile lag sorunları yaşatan iOS 11 için Apple elini çabuk tutmak zorunda.

Beklentilerimize göre; 2 hafta içerisinde aynı iOS 10'da olduğu gibi iOS 11.0.1 güncellemesi yayınlanacak.

3D Touch destekli iPhone modellerinde 3D Touch'ın bariz bir şekilde kasması, animasyonlardaki hızdan dolayı göze batan FPS sorunları, kontrol merkezindeki "İPHONE" yazısı yerine "iPhone" yazması, konum servisini sürekli kullanan uygulamalarda yaşanan bataryayı iOS 10 göre çok daha fazla tüketmesi, Watch uygulamasının açılırken kasması ve Fotoğraflar uygulamasından bir fotoğrafı Tweet'le dediğinizde Tweet yazma alanının yukarıda kalıp görülmemesi gibi hatalar iOS 11.0.1 ile giderilecektir.

Son olarak Reddit gibi sitelerde dolaşan tasarımsal hizalama hatalarının iOS 11.0.1 ile çözülmesi bekleniyor. Bakalım Apple, bu sefer de elini çabuk tutup sorunları çözecek mi?