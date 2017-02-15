iPhone 8 ve iPhone 7S hakkında yeni bilgiler geldi

Gün geçmiyor ki, Apple’ın sıradaki iPhone modelleri hakkında yeni bir bilgi gelmesin. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Apple bu yıl, üç iPhone modeli tanıtacak. Bunlardan biri Premium özelliklere sahip olacak ve iPhone 8 diye adlandırılacak. Diğer ikisi daha düşük özelliklerde olacak ve iPhone 7S ve iPhone 7S plus olarak adlandırılacak.

Şimdiye kadar gelen bilgiler genelde iPhone 8 hakkında olmuştu. Şimdi de iPhone 7S’in yapı kalitesi hakkında bilgiler geldi. iPhone 8’in ön ve arka kısmı cam malzemeden yapılırken, çerçevesinde paslanmaz çelik kullanılacak. Yeni gelen bilgilere göre 4.7 inçlik iPhone 7 modeli önceki üç kuşak gibi alüminyum malzemeden üretilecek. Bu malzeme Catcher Technology tarafından üretilecek. iPhone 7S Plus'ın tasarımı henüz teyit edilmedi ancak, küçük 7S ile aynı malzemeyi kullanacağından şüphe etmek için bir neden yok. Dolayısıyla, bu iki "s" modeli muhtemelen iPhone 7 ve 7 Plus ile aynı tasarıma sahip olacak.

iPhone 8 hakkında gelen diğer bir bilgi ise sanal gerçeklik hakkında oldu. Goldman Sachs analisti Simona Jankowski'ye göre, Apple'ın bir sonraki iPhone'u artırılmış gerçeklik için büyük bir anlaşma olabilir. Muhtemelen Apple'ın 10. yıldönümü iPhone'u için büyük bir planlama yaptı ve AR teknolojisi de bunun bir parçası olabilir.