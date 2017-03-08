iPhone Edition geliyor!

Apple, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone modellerini tanıtacak. Bu etkinlikte iPhone 7s modelinin pas geçilerek iPhone 8'in tanıtılması bekleniyordu. Ancak son gelen bilgiler iPhone 8'i bekleyenleri üzeceğe benziyor. Planlara göre bu yıl iPhone 8 es geçilerek yerine 10. yıla özel iPhone Edition tanıtılacak.

"Edition" ismine aslında Apple Watch'tan alışığız. Apple Watch Edition adı altında 55.000 TL'yi geçen fiyatlar ile "akıllı saat" satan Apple, şimdi o taktiği iPhone'da uygulamaya hazırlanıyor. iPhone Edition ismi adı altında 10. yıla özel OLED panelli bir iPhone modeli ile Eylül ayında karşılaşabiliriz. Aslında bu gerçekten sadece karşılaşma olacak çünkü iPhone Edition'ın fiyatından dolayı telefona sahip olmak çok zor olacak.

iPhone 7s ve iPhone 7s Plus modelleri yine Eylül ayında tanıtılacak ve makul fiyatlar ile satışa sunulacak. Ancak iPhone Edition'ın fiyatı 1.000 doları geçecek. Peki, iPhone Edition modelini özel kılan özellikler ne olacak?



Söylentilere göre iPhone Edition; 5 inç büyüklüğünde tamamen çerçevesiz bir ekran ile gelecek. Ana ekran tuşunun yerine ise yeni MacBook Pro modellerinde gördüğümüz Touch Bar gibi bir fonksiyon tuşu yer alacak. Ancak bu alan kontrol merkezi gibi maalesef ki özelleştirilemeyecek.

Kablosuz şarj özelliği ve çift kamera kurulumunun yer alacağı iPhone Edition bakalım iPhone sevenleri memnun edecek mi?