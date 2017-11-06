iPhone X almak isteyen kızgın grubu polis dağıttı!

Bilindiği gibi en son iPhone'u elde etmek için elinden geleni yapmaya çalışan Apple fanları var ve iPhone X'e rağbet ve yaşananlar bunun en büyük kanıtı.

Andru Edwards, YouTube'da yayınlanan bir videoda, Washington'daki bir Apple Store'un ilerleyen müşterilere stokta herhangi bir iPhone X bulunmadığını söyledikten sonra küçük bir grup insanın tepkisi sonucunda polise haber verildi. Apple CEO’su Tim Cook aslında tüm mağazalarda iPhone X olacağı konusunda söz vermişti.

Yürümekte olan müşteriler için yerel Apple Store'da herhangi bir iPhone X birimi bulunmamasının nedeni açıklanmadı ve yalnızca telefonu önceden sipariş verenlerin sıraya girmelerine izin verildi. Ancak Alderwood alışveriş merkezi Apple Store'da çalışan personel, iPhone X'i satın almayı isteyen birkaç müşteriye stokta hiçbir ünite bulunmadığını ve ayrılmalarını istendiğinde, güvenliği aramak zorunda kaldılar.

Kızgın iPhone X alıcıları, bağırmaya ve küfretmeye başlayınca polise başvurmaya karar verdiler.