iPhone 11 Plus geliyor!

iPhone X ile büyük ses getiren Apple, bu tasarım anlayışını 2018'de de devam ettirecek. Bugün Apple'a yakınlığı ile bilinen ve söylediklerinin çoğu doğru çıkan KGI analisti Ming-Chi Kuo, 2018'deki iPhone modelleri hakkında ilginç bilgiler paylaştı. Ming-Chi Kuo'ya göre; önümüzdeki yıl 3 farklı iPhone modeli bizleri karşılayacak.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2018'de 5.8 inç, 6.1 inç ve 6.5 inç büyüklüğünde ekrana sahip iPhone modelleri tanıtacağını söylüyor. 5.8 inçlik modelin iPhone SE 2018, 6.1 inçlik modelin iPhone 11 ve 6.5 inçlik modelin ise iPhone 11 Plus olacağı tahmin ediliyor.

Ming-Chi Kuo; 6.5 inç iPhone 11 Plus'ın 480 ila 500 arasında bir PPI değerine, 6.1 inç iPhone 11'in 320 ila 330 arasında PPI değerine ve 5.8 inç iPhone'un ise 458 PPI değerine sahip olacağını dile getiriyor. Ayrıca bu üç model de tam ekran tasarımına ve TrueDepth kameraya sahip olacak.

6.5 inç ve 5.8 inç iPhone modelleri OLED ekran ile gelecekten, 6.1 inç iPhone miladı dolan LCD ekran ile gelecek. Apple'ın neden hala TFT-LCD ekranı tercih ettiği bilinmiyor. Ancak LCD ekranlı modelin daha ucuz olacağını söyleyebiliriz.

Apple, isimlendirme konusunda yeniliğe gidebilir. iPhone 11, 12, 13... şeklinde gitmeyeceği için seriye silbaştan çekilip sadece iPhone olarak duyurulabilir.