iPhone X'in maliyeti açıklandı!

10. yıla özel olarak üretilen iPhone X, fiyatı göz önünde bulundurduğumuzda sunduğu özellikler ve standartların altında kutu içeriği ile firmanın 10.yılına yakışmayan bir modeli olduğu uzun süredir konuşuluyor. 999 dolar fiyat etiketi ile Amerika'da bile tepki çeken iPhone X'in, bugün maliyeti açıklandı.

Açıklanan rakamlara göre; iPhone X'in maliyeti sadece 357 dolar. Ancak bu maliyetin sadece iPhone X'te yer alan parçaların toplam maliyetinin toplanarak hesaplandığını belirtelim. Bu maliyetin içerisinde, Ar-Ge, reklam ve pazarlama gibi en önemli etmenler yer almıyor. Ayrıca, Samsung'un, iPhone X'e olan OLED ekran tedariğinden, satılan her adet başına 110 dolar aldığını belirtelim.

Güncel dolar kuru ile 1.370 TL olan iPhone X'in maliyeti, iPhone X'in Türkiye satış fiyatı karşısında oldukça gülünç duruyor. iPhone X, tahminlerimize Aralık ayında Türkiye'de satışa sunulacak. 6.099 TL fiyatı ile dudak uçuklatan iPhone X Türkiye fiyatı, 2018 yılında vergilere gelen zamdan dolayı artarak 6.399 TL seviyesine kadar çıkacak.

Türkiye'de 6.099 TL'ye alınabilecek yüzlerce ürün bulunuyor. Bir telefona bu kadar yüksek ücret ödenmesi pek akıl karı gibi görünmüyor. Apple'ın Türkiye'de uyguladığı fiyat politikasından geri adım atmayacağı da aşikar. Bakalım iPhone X, "resmi" olarak Türkiye'de kaç bin ünite satacak?