İşte OnePlus 5'in iddialı çift kamerasından örnekler!

Yaklaşan OnePlus 5'in daha fazla kamera örneği olduğunu iddia eden yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Telefonun arkasında dikey tasarıma sahip bir çift kamera kurulumu bekliyoruz. OnePlus, bir sonraki amiral gemisi katili telefonunda kameralarını geliştirmek için fotoğraf ölçüt firması DxOMark'la birlikte çalışıyor.

Nisan ayının sonlarında, OnePlus merkezli Shenzen'de çekilen bir dizi fotoğraf sızdırıldı. OnePlus 5 ile çekildiğini söyleyen bu fotoğraf örnekleri, bulanıklaştırılmış arka plana sahip bir resim içeriyordu ve sözde bu modelin bokeh efekti üretmek için iki arka kameraya sahip olacağı belirtildi.

Bununla birlikte, en yeni fotoğraf örnekleri farklı bir şey ortaya koyuyor. Bu sefer, resimlerden biri siyah-beyaz çekilmiş bir görüntü içeriyor. Bu, çift kameralardan birinin tek renkli (siyah beyaz) resim çekeceğini gösterebilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.