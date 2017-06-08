Katar krizi bilgisayar korsanları yüzünden mi çıkı?

Bu hafta dünya Katar krizine şahitlik yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Yemen, Katar ile olan diplomatik bağlarını kopardığını açıklamış ve bu yüzden büyük bir kriz ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin Katar ile bağlarını koparmasının ardından gözler diğer ülkelere de çevrilmişti. Peki, Katar krizi neden çıktı?

Katar krizi neden çıktı?

Katar krizinin çıkış nedeni; Katar'ın terörist gruplara destek olması gösteriliyordu. Saydığımız bu ülkeler bu yüzden Katar ile bağlarını koparmıştı. Ancak Katar, krizin çıkış nedeninin bu olmadığını yapılan yalan bir haberden dolayı yok yere ülkelerin kendileri ile olan bağlarını kopardığını savunuyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre; bilgisayar korsanları geçtiğimiz Nisan ayında Katar Haber Ajansı'nın veri tabanına sızmayı başarmış ve siteye yalan bir haber yüklemiş. Krizin çıkmasına neden olan bu haber Pazartesi günü aktif edilmiş. Söz konusu yalan haberde; Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani’nin Hamas ve Hizbullah'a destek verdiği yazıyordu.

Henüz hangi hacker grubunun sisteme sızdığı açıklanmadı. FBI ve ICU sayesinde ortaya çıkan bu hack girişiminin Rusya menşeli olabileceği söyleniyor.