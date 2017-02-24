Killzone 5 sızdı!

Guerilla Games, Horizon: Zero Dawn'u kısa süre önce piyasaya sürdü ve firmanın bugüne kadarki en beğenilen oyunu haline geldi. Bununla birlikte, firmanın popüler Killzone franchise'ının bir sonraki oyunu olacak olan Killzone 5 üzerinde çalışmaya başladığını ortaya çıktı.

Hollanda'nın önde gelen haber sitelerinden biri olan Parool.nl, geçtiğimiz günlerde stüdyonun halihazırda yeni bir Killzone oyunu üzerinde çalışmakta olduğunu gösteren bir haber yayınladı. Haber öncelikli olarak Guerrilla Games'in Cambridge Studio'sunun kapatılması konusunu kapsamış ancak özellikle şu anda stüdyoda yeni bir Killzone video oyunu geliştirildiğinin de ipucunu vermiş.

Şuanlık sadece bir söylenti olsa da, iddialarını desteklemek için güvenilir bir kaynak olmadıkça böyle popüler bir sitenin rastgele bir tahmin yapması pek olası değil. Guerilla Games'in merkezi de Amsterdam'da bulunuyor ve bu da doğruluk payını ciddi bir ölçüde arttırıyor.

Oyunla ilgili başka bir olay da hiçbir açıklama yapılmadan kaldırılan bir Reddit konusu da bu ihtimali gerçekten arttırdı. Başlık, Sony yeni bir Killzone oyunu ilan etti ama kimse bunu bilmiyor. olarak yayınlandı ancak bir saat içinde kaldırıldı. Bunun nedeni Reddit adminlerinin bunun uydurma olduğunu düşünmesi veya daha büyük bir gücün işi olabilir. Başka bir sebep ise özellikle Horizon: Zero Dawn'ın bu kadar popüler olduğu bir zamanda başka bir oyun haberleriyle uğraşmak istememeleri olabilir.