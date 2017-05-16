macOS Sierra 10.12.5 güncellemesi yayınlandı!

Apple, MacBook modelleri için macOS Sierra 10.12.5 güncellemesini yayınladı. macOS Sierra 10.12.5 ile gelen yenilikler haberimizde.

16/05/2017 09:30

 

Apple, uzun bir süredir test ettiği macOS Sierra 10.12.5 güncellemesini resmi olarak yayınladı. Windows'ta yaşanan Wanna Cry güvenlik açığından sonra Apple'ın bu denli hızlı davranıp güncelleme yayınlaması, kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplamasını sağladı.

macOS Sierra 10.12.5 güncellemesi ile sistemde yaşanan sorunlar çözüldü. Özellikle USB kulaklıklarda yaşanan kesik çalma sorunu bu güncelleme ile artık tarih oluyor.

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macOS Sierra 10.12.5 ile gelen yenilikler

Sesin USB kulaklıklar yoluyla kesik kesik çalınmasına neden olan bir sorunu düzeltir

Mac App Store'un gelecekteki yazılım güncellemeleriyle uyumluluğunu artırır

Boot Camp kullanarak Windows 10 Creators Update'i ortamsız yükleme desteğini ekler

RAW formatının desteği genişledi.

Bazı kurumsal ve eğitim müşterilerini etkileyen ve sistem tarihinin 2040 yılına ayarlanmasına neden olabilecek bir sorunu çözüldü.

macOS Sierra 10.12.5 güncellemesini Mac App Store'dan yükleyebilirsiniz.

    Yazar: Ender Öztürk

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