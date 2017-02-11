Mat Siyah iPhone 7 kullanıcıları şikayetçi

Apple, geçen yıl tanıttığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile ilk defa Mat Siyah ve Jet Black renk seçeneklerini sundu. Apple, Jet Black modelinin çizilebileceğini ve kılıf kullanılması gerekildiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ancak bu uyarıyı dinlemeyenlerin telefonları iki ay içinde çiziklere maruz kaldı.

Ancak şikayetler Apple iPhone 7’nin Mat Siyah rengi kullanıcılarından da gelemye başladı. Apple Destek sayfalarında şikayetlerini yazan kullanıcılar, Mat Siyah iPhone 7’nin boyasının yontulmuş ve soyulmuş hale geldiğinden bahsettiler. Çoğu şikayetlere göre bu sorun telefonun yan düğmelerinin ve hoparlör ızgarasının yanındaki küçük alanlarda olduğu doğrultusunda.

İlk soyulmuş, hasar görmüş boya problemleri, Kasım ayında, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın piyasaya çıkmasından yaklaşık 2 ay sonra bildirildi. Apple'ın iPhone 7 garantisi normalde kozmetik hasarları kapsamıyor ve bu nedenle boya ile ilgili sorunları keşfeden kullanıcılar büyük olasılıkla cihazlarını değiştiremeyecekler.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu sorunlu Mat Siyah iPhone 7 modellerini inceleyebilirsiniz.