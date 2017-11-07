Mate 10 ve Mate 10 Pro parçalara ayrıldı

Birçok popüler telefona yapıldığı gibi Huawei’nin en son tanıttığı amiral gemisi akıllı telefonları Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro da parçalara ayrıldı. Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, ortak birçok özellik ve tasarıma sahip.

Mate 10’da sağlam bir su direnci seviyesi sunması için arka kapakta lastik bir conta var gibi gözüküyor. Ancak, telefon sadece IP54 olarak derecelendirildi. USB-C bağlantı noktası çevresinde ve hatta kart tepsisinde kauçuk bir halka var gibi görünüyor.

Bunu Huawei Mate 10 Pro ile karşılaştırdığımızda alttaki USB-C bağlantı noktasının etrafındaki lastik halkayı ve kart tepsisini açıkça görebilirsiniz. IP67 derecelendirmesine sahip Pro modelinin diğerine göre daha fazla ne yaptığı hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor.

Bunlar bir yana, iki telefonun iç kısımları 4.000mAh batarya etrafında yedekleme panolarından oluşuyor. Üstteki anakart, çift Leica kamera ve selfie kamerasını içeriyor. Arka kapağı çıkartırken bunlara zarar vermemek için pilden geçen kablolarla alt panele (USB-C bağlantı noktası, hoparlör vb.) bağlanmış.

Başka bir fark ise parmak izi okuyucu için küçük şerit kablo. Mate 10'da, alt panele ulaşmak için yalnızca pilin üzerinden geçiyor. Pro modelinde, arka panele gitmek için katlanmış.

Arka panel ve pil yapıştırılmış, ancak geri kalan kısmı onarmak oldukça kolay görünüyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda parçalara ayrılmış Mate 10 ve Mate 10 Pro görüntülerini inceleyebilrisiniz.

Huawei Mate 10