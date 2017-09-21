Mavi dinozor yumurtaları keşfedildi!

Fosilleşmiş dinozor yumurtaları, dev yaratıkların evrimsel sürecine ışık tutuyor. Bilim insanları, yüzlerce çeşidi tanımlanan dinozorların yaşayışları, beslenmeleri ve karakteristik özelliklerini tanımlamak için çalışıyorlar. Bu süreçte birçok bilim dalının temsilcileri disiplinler arası başarılı çalışmalara imza atarak, dünya tarihini anlamlandırmaya çalışıyor.

Yeni bir kazı ve araştırma sürecinden sonra bir dinozor türünün mavi ve yeşil renklere sahip fosilleşmiş yumurtalar bıraktığı bulundu. Bu fosillerin analizi, içerilerinde bulunan yumurta kabuklarının fosilleşme sürecinde renksizleşmediğini ve mavi olarak anne karnından çıktıklarını ortaya çıkardı. Bu renkler çok önemli.

Söz konusu dinozor, Çin'de yaşayan gagalı deve kuşlarına benzeyen ve 66 milyon yıl önce yok olan Heyuannia Huangi adlı bir tür. Birçok kuş ve tüm sürüngen türleri, aslında renksiz ve beyaz yumurtalar bırakırlar. Bu nedenle dinozorların hakkndaki varsayımlar, onların da renksiz yumurtalar sahip olduğu yönündeydi.

Yale Üniversitesi'nden Jasmina Wiemann, National Geographic'e Renkli yumurtaların kuşlarda evrimleştiği ve modern kuşların bir özelliği olduğu düşünülüyordu. Bundan dolayı kimse, dinozorların da renkli yumurtalara sahip olacağını sorgulamadı. açıklamasında bulunuyor.

Günümüzde yaşayan birkaç kuş türünde de mavi renkli yumurta gözlemleniyor. Bazı tavuk ve ördek türleri de bu gruba dahil olabilir. Modern kuşlarda, mavi ve yeşil yumurtalara biliverdin adı verilen bir pigment neden olur. Keşif kuşlarla dinozorlar arasındaki bağlantıyı daha da güçlendiriyor ve ayrıca Heyuannia Huangi türü dinozorun davranışları hakkında bilgi veriyor. Günümüzde birçok deve kuşu türü renkli yumurtalara sahip ve bu renkler yumurtaların kolayca kamufle olmasını sağlıyor. İlginç olan ise, bu hayvanların yumurtaları başında dişilerin değil erkeklerin beklemesi.