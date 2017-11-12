Microsoft CEO'sundan iPad ikazı!

Microsoft CEO'su Satya Nadella geçtiğimiz günlerde Hindistan'a bir gezi düzenledi ve burada her ikisi de Apple iPad tablet kullanan gazeteciye tepki verdi. Nadella," Gerçek bir bilgisayar almalısın, arkadaşım ," dedi. Bu yılın başında diğer Microsoft yöneticileri, Apple'ın Surface Pro'yu iPad Pro ile kopyaladığını belirtti. Surface hattı Genel Müdürü Ryan Gavin, iPad Pro'nun, Apple'ın Microsoft'un 2'si bir arada kategorideki bilgisayarının kopyalanmasının sonucu ortaya çıktığını söyledi.

İki cihaz arasında pek çok benzerlik olduğunu söyleyenler var. Her ikisi de dokunmatik ekran kullanıyor ve kalemle (Surface Kalem ve Apple Kalem) çalışıyor ve çıkarılabilir QWERTY klavyeler kullanıyor. Ancak her iki tablette de kullanılan işletim sistemlerinde önemli bir fark var. Microsoft Surface Pro, kişisel bilgisayarlar için tasarlanmış bir OS olan Windows 10 Pro ile çalışıyor. Apple iPad Pro, şirketin iOS mobil işletim sistemi ile çalışıyor.