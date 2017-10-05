Netflix'in yeni özelliklerini herkesten önce denemek ister misiniz?

Popüler Dizi/Film Stream platformu Netflix, yenilikleri ile kullanıcılarının karşısında çıkmaya devam ediyor. Intro'yu atla ve mobilde daha önce hamburger menü yerine farklı bir tasarım deneyen Netflix, bu yeniliklerini herkese sunmadan önce belli başlı kullanıcıları üzerinde deniyor. Peki, bu yenilikleri herkesten önce siz de kullanmak ister misiniz?

Bunun için yapmanız çok basit. Netflix'e tarayıcıdan giriş yapın. Daha sonra Sağ üst bölümde yer alan profil fotoğrafınıza tıklayın. Açılan menüden ise Hesabım seçeneğini tıklayın. Karşınıza açılan ekranda Teste katılım seçeneği yer alacak. Teste katılım'a tıklayın.

Açılan ekrandan "Beni test ve ön izlemelere dahil et" seçeneğini aktif hale getirin. Eğer aktif bir Netflix kullanıcıysanız; Netflix size yeniliklerini herkesten önce sunacaktır. Ancak bu özelliği açtıktan sonra Netflix'in sunduğu özelliklerin bir süre sonra tamamen kaldırılabileceğini de belirtelim.