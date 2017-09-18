Nokia 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesi göründü!

HMD ile işbirliği sonrasında Android'e geçiş yapan Nokia, küllerinden yeniden doğma sürecini hızlandırıyor. Firmanın amiral gemisi modeli Nokia 8, sahip olduğu Snapdragon 835 yonga seti, 4 GB RAM ve 13 Megapiksellik dual kamerası ile büyük beğeni toplamıştı. Nokia 8, donanım konusunda olduğu kadar şimdi de yazılım konusunda gözleri üzerine çekecek.

Nokia 8'in Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağı bugüne kadar netlik kazanmamıştı. Ancak bugün gelen görsel ile Nokia 8'in Android Oreo güncellemesini alacağı kesinleşti. Sızdırılan görselde; Nokia 8'in 1.3 GB boyutunda bir güncelleme aldığı net bir şekilde görünüyor.

1.3 GB'lık güncellemenin içerisinde Android 8.0 Oreo sistem yükseltmesinin yanında, güvenlik güncellemeleri ve performans iyileştirmeleri de yer alıyor. Ancak henüz Android Oreo'nun Nokia 8'e ne zaman geleceği bilinmiyor. Tahminize göre bu güncelleme Kasım ya da Aralık ayı içerisinde Nokia 8 modeline gelecektir.