Nvidia kullanıcılarına oyun kodu dağıtacak!

Nvidia, 10 Ekim’de çıkacak Middle Earth: Shadow of War’un şerefine, GeForce Experience uygulamasına giren kullanıcılara serinin ilk oyunu Middle Earth: Shadow of Mordor’u dağıtacak. Rastgele olarak seçilecek 50.000 kullanıcıya verilecek oyunun toplam değeri 1 milyon dolardan fazla. Steam koduyla gönderilecek Shadow of Mordor, şu anda ülkemizde 59 TL. Shadow of Mordor, gerek grafik gerekse de oynanış anlamında hala çok iddialı bir yapım.

10 Ekim’de çıkacak yeni oyunu kutladığını söyleyen Nvidia, kod için yapmanız gerekenleri açıkladı. Yapmanız gereken tek şey, 25 Eylül’e kadar GeForce Experience’in en son sürümüne giriş yapmak. Bunu yaptıktan sonra eğer 50.000 kişinin arasına girdiyseniz oyun içerisinde yer alan bildirimle bilgilendirileceksiniz.

Nvidia düzenli olarak GeForce Experience kullanıcılarına beta kodları ve diğer hediyeler göndermeye devam ediyor. Hem ekran kartı güncelleştirmeleri hem de oyun promosyonlarından yararlanıp birçok ekstra özelliği kullanmak için GeForce Experience’i indirebilirsiniz.