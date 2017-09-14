Okami HD geliyor!

PlayStation 2 döneminin az bilinen oyunlarından biri Okami olan. Capcom'un özenle üzerinde çalıştığı yapım, oyuncular tarafından zamanında bir hayli sevilmiş ve PlayStation 2'de kesinlikle oynanması gereken yapımlardan biri olarak seçmiştir. En son Nintendo DS için çıkan Okami ile yine de seriye devam ettiklerini belirten Capcom, 2010 senesinden sonra seriyi unutmuş gibi davranıyordu.

Daha önce Capcom'un Okami için birkaç yönde ilerlediğini bahsetmiştik. Yeni versiyon olacak olan Okami HD, PlayStation 4 ve Xbox One için duyurulmuştu. PC platformuna gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Capcom'dan açıklanan bilgiler, Okami HD'nin PC'de de bulunacağını gösteriyor. Çıkış tarihini 12 Aralık olarak belirten Capcom, Okami HD için özel bir fragman yayınladı.

Oyunculara 4K seçeneği sunacak olan oyun, aynı zamanda PS2 versiyonundaki gibi 4:3 görüntü seçeneği de sunacak. Capcom'un kendine ait özelliği olan yüklenme sıralarındaki aktif oyunlar, Okami HD'de de bulunacak. İlk oyunun hikayesini bize tekrar yaşatacak olan Okami HD, 12 Aralık 2017 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak.