Piyasadaki en büyük 4k kavisli monitör

Philips Monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, MultiView özelliğine sahip, 40 inçlik Philips Brilliance 4K Ultra HD LCD ekranı BDM4037UW modelini sunuyor. Bu ekran, şu anda piyasadaki en büyük 4K kavisli ekran ve gerçeğe en yakın görüntü için daha geniş bir yelpazede renkler sunan Ultra Wide Renk Teknolojisi’ne sahip.

Net, renkli görüntüler

BDM4037UW modeli, UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlüklü görüntüler sunmak için yüksek performanslı bir panelle donatıldı. Ayrıca, Philips’in bu ekranı ekstra canlı ve parlak görüntüler için, süper yüksek statik kontrast oranları sağlayan, gelişmiş bir çoklu alan dikey ortalama teknolojisini kullanıyor. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi sayesinde ise, ekran aynı zamanda 178/178 derecelik ekstra geniş bir görüntüleme açısına da sahip.

Daha geniş bir renk gamını destekleyen Ultra Wide Color ise – NTSC gamının tipik %72’sini desteklemek yerine %85’ini destekleyerek – kullanıcılar tarafından algılanan renk aralığını genişleterek gerçeğe daha yakın görüntüler üretiyor. Renk dengesini ayarlamak için yazılım ayarlarını değiştiren iyileştirmelerin aksine, Ultra Wide Color donanımda yapılan bir iyileştirme.

Daha fazla şeyi halledin – üstelik kolayca

MMD’nin Philips Monitörleri Avrupa Ürün Yöneticisi Artem Khomenko şunları söyledi: “Biz kullanıcılara gelişmiş ekran deneyimini sunmayı taahhüt ettik. 4K ve Ultra Wide Color özelliklerini, kavisli bir ekranda birleştiren bu yeni model, muhteşem netlik ile birlikte çoklu görev yürütme için kocaman bir alan da sunuyor. Üstelik tüm bunları Philips’in MultiView özelliği de destekliyor.”

MultiView

MultiView, kullanıcıların tek ekranda dört veriyi birden görüntülemelerine olanak tanıyor – üstelik her biri Full HD olarak. Görüntüleri iki farklı şekilde düzenlemek mümkün: 1) Picture-by-Picture modu, kontrol odalarında ya da işbirliğini daha üretken kılmak için yan yana duran dizüstü bilgisayarlar gibi çoklu cihazları kullanırken yararlı olur. Bu mod, ekranı birkaç bölmeye ayırır; 2) Picture-in-Picture modu ise, örneğin ekranın kalan kısmında çalışırken küçük bir pencerede de haber akışını izlemeyi sağlar.

LED arka aydınlatmalı ekranlarda bazı kullanıcıların yaşayabileceği titreşimi ve dolayısıyla da gözlerin yorulmasını önlemek için ise, monitör Philips Flicker-Free Teknolojisi ile donatıldı.

İşte bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde, CAD çözümleri için oldukça ayrıntılı görüntülere ihtiyaç duyan, yüksek beklentili bir profesyonel de olsanız, 3D grafik uygulamalar da kullansanız ya da büyük hesap tabloları üzerinde de çalışsanız, bu monitör görüntü ve grafiklerinizin adeta canlanmasını sağlayacak.

Philips’in yeni BDM4037UW ekranı, 759 USD tavsiye edilen perakende satış fiyatından elektronik marketlerde bulunabilir.