Qualcomm, 1 milyondan fazla çip ile IoT dünyasını büyütüyor

Qualcomm Incorporated’ın iştiraki Qualcomm Technologies, bugün gerçekleştirilen Nesnelerin İnterneti endüstrisi analist atölyesinde IoT cihazlar için günde bir milyondan fazla çipin sevkiyatını yaptığını açıkladı. Bu rakam, Qualcomm Technologies’in IoT için gerekli teknolojileri icat etme ve sunmanın yanı sıra müşterilerin birlikte çalışabilirlik, bağlantı, işlem ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılama konularındaki benzersiz kabiliyetini de ortaya koyuyor. Şirket teknik uzmanlığını kullanarak geliştirdiği platformlar ile müşterilerin giyilebilir cihazlar, ses ve müzik, bağlantılı kameralar, robotik ve insansız hava araçları, konut kontrol ve otomasyonu, konut eğlence ve ticari-endüstriyel IoT alanlarında IoT ürünlerini hızla ve uygun fiyatla sunmalarına yardımcı oluyor.

Qualcomm Technologies’in birçok ekosistem için IoT çözümleri bulunuyor. Örneğin şirketin giyilebilir cihazlar platformu 150’den fazla giyilebilir cihaz tasarımcısı ve Android Wear ile çalışan veya Snapdragon Wear 2100 üzerine inşa edilen akıllı saatlerin %80’inden fazlası tarafından kullanılıyor. Akıllı konutlarda, önde gelen markalara ait 125 milyondan fazla TV, konut eğlence sistemleri ve diğer bağlantılı konut ürünleri Qualcomm Technologies’in bağlantı çiplerini kullanıyor. Ticari ve endüstriyel IOT uygulamaları için 30’dan fazla tasarımcı, şirketin LTE kategorileri M1 ve NB1, E-GPRS ve global RF bantlarını destekleyen çok modlu MDM9206 modemini kullanıyor. Tamamen IOT uygulamaları için geliştirilen MDM9206 şu an pazarda bulunuyor.

Bu kadar geniş bir ekosisteme yönelik form faktörlerini ve şartları karşılamak için Qualcomm Technologies mobil, multimedya, hücresel, Wi-Fi ve çip üzeri Bluetooth gibi geniş çip ve platformlar sunuyor. Bu çözümler içerisinde platformlara özel uygulamalar için kapsamlı yazılımlar ve API’lerin yanı sıra çoklu iletişim protokolü, işletim sistemi ve bulut servisleri desteği de bulunuyor.

Üreticilerin IoT cihazlarını daha hızlı ve uygun maliyetle geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla Qualcomm Technologies, sesle çalışan konut asistanları, bağlantılı kameralar, insansız hava araçları, VR başlıklar, ışıklandırma, elektrikli aletler ve akıllı hub/ağ geçitleri gibi ürünler için orijinal tasarım üretici ağı (ODM) üzerinden 25’ten fazla üretime-hazır referans tasarım platformunu da hayata geçirdi.