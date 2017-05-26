Ramazan için Twitter'dan özel emoji!

Ramazan ayı, tüm dünyadan insanların dil farklılıklarına bakmaksızın, iftar bilgilerinden ihtiyaç sahiplerine nasıl yardım edileceğine dek pek çok ortak değer ve görüş çerçevesinde birbirleriyle iletişim kurdukları bir dönem. #Ramazan ayı boyunca, dünyanın her yerinden Müslümanlar için Twitter’da gerçek zamanlı sohbetler gerçekleşiyor.

Bu yıl Twitter, kullanıcıları için daha güzel ve mutlu edici bir Ramazan deneyimi yaratmak amacıyla çeşitli adımlar atıyor. Bunlardan biri de Türkçe #Ramazan hashtag’i ile birlikte kullanılacak #Ramazan temalı emojiler.

#Ramazan paylaşımlarını daha eğlenceli hale getirmek için Ramazan temalı yeni emojiler, bu kutsal ay boyunca Twitter’da kullanılabilecek. Ramazan’ın kutlandığı diğer ülkelerde de kişiler kendi dillerinde hashtaglerle emojilere ulaşabilecek.

Aşağıdaki hashtag’lerden herhangi birini Tweet’lerinize eklediğinizde bu ifadelerin yanında bir hilal işareti çıktığını göreceksiniz.

1- #Ramadan

2- #Ramazan

3- #Ramadhan

Kutsal ayın kültürel ruhunu yansıtan fener görseli ise geliştirilen emojilerden bir diğeri. “Fener” anlamına gelen “lantern”ı kullanarak hashtaglerinizle fener emojisini görebilirsiniz. #Ramadan_lantern hashtaginizle fener emojiniz Tweet’inizde belirecek.