Samsung'dan, Galaxy S9 için özel üretim!

Samsung, geride kalmamak için Sony’nin modeline benzer şekilde kendine özgü bir görüntü sensörü üretti ve 2018'de tanıtacağı Galaxy S9 amiral gemisi ve bir sonraki Galaxy modellerinde bu görüntü sensörünü kullanacak. Samsung'un geliştiricisi, muhtemelen patent anlaşmazlıklarıyla karşı karşıya kalmamak için saniyede bin kare sunan sensörü, üç kat istifleyip paketlemek yerine, iki kat kullanıyor ve DRAM modülünü eklemek için paketi çeviriyor.

Şirketin, önümüzdeki yıl tanıtılacak olan Galaxy S9’a kadar yeni sensörü geliştirip üretmek için bolca vakti olacak ve gelen bilgilere göre Kasım ayında seri üretimine girecek.

Aşağıdaki videoda, Sony Xperia XZ1 örneği ile Samsung’un görüntü algılayıcısının nasıl olacağını izleyebilirsiniz.