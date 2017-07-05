Sıcak hava ile ilgili atılmış en komik Tweet'ler

Son yılların en sıcak havalarının yaşandığı şu günlerde Twitter’da kullanıcılar da boş durmadı, bol bol sıcaktan yakındı. Özellikle 40 dereceye varan sıcaklar karşısında ilginç tepkiler veren Twitter kullanıcıları, sıcağın etkisini eğlenceli tweetlerle yansıttı.

Sıcak hava hala yurdun belli bölgelerini kavurmaya devam ederken, İstanbul’da şu sıralar yaşanan serinlik ise Twitter kullanıcılarını bir nebze olsun rahatlattı. İşte hem sıcakların hem de serin havanın birlikte yaşandığı yurdumuzdan eğlenceli tweetler.