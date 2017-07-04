Skyscanner ile neler yapabilirsiniz?

Skyscanner, önceleri 3 farklı uygulama ile uçak bileti, otel arama ve araç kiralama hizmetleri sunuyordu. Yenilenen Skyscanner uygulaması ile bu üç hizmet tek bir çatı altında ücretsiz olarak toplandı. Sade ve kullanışlı bir arayüze sahip olan Skyscanner, kullanıcının istediklerine anında ve zahmetsizce ulaşmasını sağlıyor.

60 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan uygulamada; en çok beğendiğimiz en iyi fırsatları keşfet bölümü oldu. Bu bölümde en kısa sürede en hesaplı destinasyon/uçuş alternatifleri bulunabiliyor. Otomatik fiyat uyarı özelliği sayesinde ise seçilen hizmetlerde fiyat değişikliği olduğu zaman anında bildirim ile bilgilenebiliyorsunuz.

Yenilenen otel arama özelliği ile; otellerin konumuna, resimlerine, kullanıcı yorumlarına ve fiyatlarına ulaşabiliyorsunuz. Skyscanner Mobil Uygulaması App Store ve Google Play Store'da ücretsiz olarak yer alıyor.