Snapchat, artık bilgisayarda da kullanılabilecek!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca genç tarafından kullanılan ve yalnızca akıllı telefonlar aracılığıyla erişilebilen sosyal ağ Snapchat, çok yakında bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Snap Inc. mobil sosyal ağı Snapchat’in Google tarafından üretilen tablet melezi dizüstü bilgisayar Pixelbook ile çalışacak bir sürümü üzerinde çalışıyor.

Google yöneticilerinden Matt Vokoun, geçtiğimiz gün şirketin yeni ürün grubunun tanıtıldığı konferansta, Snapchat deneyiminin en iyi şekilde Pixelbook’a aktarıldığını açıkladı.

Snapchat’in bilgisayar sürümü Chrome OS işletim sistemi için geliştirildiğinden, yalnızca Google’ın işletim sistemini kullanan Chromebook’larda kullanılabilecek. Facebook, Instagram ve Twitter gibi diğer popüler sosyal ağlar çok uzun zamandır bilgisayarlar üzerinden kullanılabiliyor; hatta Facebook bilgisayarlar çağının son döneminde ortaya çıkmıştı. Daha yeni bir sosyal ağ olan Snapchat ise yalnızca iPhone ve Android telefonlarda kullanılabiliyordu.

Telefonların ön kamerasıyla çalışan Snapchat uygulamasının çok daha büyük bir ekrana sahip olan Pixelbook’ta hangi mantıkta çalışacağı henüz gün yüzüne çıkmadı. Bunu öğrenmek için Pixelbook’ların 31 Ekim’deki çıkış tarihini beklemek gerekecek. Snapchat’in bilgisayar uygulamasının, yeni fotoğraf ve videolar paylaşmaktan ziyade kullanıcıların birbirleriyle metin mesajlaşmasını ve kaydedilmiş fotoğraf ile videoları görüntüleme üzerine kurgulanıyor olması kuvvetle muhtemel.